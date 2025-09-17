Massacro a Gaza la Cgil indice lo sciopero generale per venerdì 19 settembre
FIRENZE – “Fermare il massacro a Gaza”: la Cgil, alla luce degli ultimi eventi in corso nella Striscia, ha indetto a livello nazionale una giornata di mobilitazione, venerdì 19 settembre, con modalità che possono variare da regione a regione. In Toscana è in programma uno sciopero generale di otto ore, con tre manifestazioni: una a Firenze (dove confluiranno Prato e Pistoia), una a Livorno (dove confluiranno Pisa, Massa Carrara, Grosseto e Lucca) e una a Siena (dove confluirà Arezzo). Prossimamente saranno comunicati i dettagli (luogo esatto, orario, percorso). “Pensiamo che sia di una gravità senza precedenti quello che sta succedendo – dice il segretario generale Cgil Toscana Rossano Rossi – Pensiamo che quel massacro e quella vera e propria deportazione del popolo palestinese vadano assolutamente fermati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
