Massacra di botte la figlia | Sei grassa e brutta ma lei filma tutto e lo incastra

Today.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insulti, urla, schiaffi. Così un uomo della provincia di Napoli avrebbe gestito il suo rapporto con la moglie e la figlia. Adesso però per lui sono scattate le manette. Contro l'uomo i racconti delle donne, trovate dai carabinieri col volto tumefatto, i video delle violenze scandite da offese. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: massacra - botte

Perde la testa e massacra di botte il suo cane. Denunciato

Massacra di botte il fratello e cerca di strangolarlo: “L’autorimessa di famiglia la voglio io”

Massacra di botte con un bastone un 37enne e lo manda in ospedale: arrestato per tentato omicidio

Massacra di botte la figlia: Sei grassa e brutta, ma lei filma tutto e lo incastra; Bolzano, 50enne massacra di botte la moglie: la figlia 11enne chiede disperata l’intervento della…; Rovigo, massacra di botte la figlia di 5 anni della compagna: giovane in cella.

massacra botte figlia seiMassacrò di botte l’ex, niente carcere: «La sua amarezza umanamente comprensibile» - Sentenza choc del tribunale di Torino, l’uomo condannato a soli 18 mesi con la condizionale: per il giudice «lei gli aveva comunicato la separazione in modo brutale» ... Scrive unionesarda.it

massacra botte figlia seiMassacrato di botte in carcere, in aula le testimonianze degli agenti sequestrati e picchiati quella sera - La sera del 22 ottobre 2024, quando un gruppo di detenuti reclusi nella sezione al piano terra destro del carcere di Bellizzi Irpino ha prima preso in ostaggio e privato delle chiavi gli age ... Segnala irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Massacra Botte Figlia Sei