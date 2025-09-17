Marquinhos | Chevalier? Spero che sarà decisivo quanto Donnarumma

Pianetamilan.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il brasiliano Marquinhos ha parlato in conferenza del giovane Lucas Chevalier, portiere che ha preso il posto di Donnarumma, ex Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Marquinhos: "Chevalier? Spero che sarà decisivo quanto Donnarumma"

marquinhos chevalier spero sar224Marquinhos: "Spero che Chevalier possa essere decisivo quanto lo è stato Donnarumma" - Intervenuto in conferenza stampa per il PSG alla vigilia dell'esordio Champions League contro l'Atalanta, Marquinhos ha parlato anche di Lucas Chevalier che deve sostituire ... Riporta milannews.it

Supercoppa: Marquinhos 'bravo Chevalier,qui niente posto sicuro' - "Sono orgoglioso, non abbiamo avuto molta preparazione ma il calcio non è solo fisico, è anche mentale, bisogna essere ben messi tatticamente". Si legge su ansa.it

