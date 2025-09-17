Marotta scaccia i fantasmi della finale Champions col PSG | Pronti a riportare alto l'onore dell'Inter

Beppe Marotta ha preso parola a pochi minuti dall'inizio di Ajax- Inter , che sarà il ritorno in Champions League dei nerazzurri dopo l'umiliazione della finale contro il PSG : " Pronti a tornare competitivi e tenere alto l' onore del club". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: marotta - scaccia

Grande successo per il nostro OPEN DAY U13 & U14! Un pomeriggio di entusiasmo ed energia al Palazzetto di Marotta, con tantissime ragazze in campo seguite dai nostri coach Andrea Burini, Marco Coppari e Christian Mazzanti Un bellissimo inizi - facebook.com Vai su Facebook

Ternana-Giana Erminio 2-0, Liverani scaccia i fantasmi e ribalta la Giana: gli umbri in semifinale con il Lane.

Inzaghi-Al Hilal prima della finale di Champions, Inter delusa. Marotta: "Ognuno sa cosa ha fatto" - Dopo il danno, pesante, della finale di Champions League persa malamente e l'addio immediatamento successivo che ha costretto la società a cambiare velocemente i piani, la separazione tra Inter e ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

Marotta: "Inter-Lazio un allenamento per la finale di Champions" - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio, valevole per la 37esima giornata di Serie A: "Erano diversi anni che non si viveva un rush finale ... Si legge su calciomercato.com