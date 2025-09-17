Marotta a Sky | Orgogliosi di rappresentare l’Italia in Champions Stadio? Passaggio molto importante

Marotta prima di Ajax-Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare l’esordio europeo della squadra di Chivu. Queste le sue parole. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Ajax-Inter, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, condividendo le sue impressioni sull’inizio della Champions League e sull’importanza della presenza dell’ Inter nelle competizioni europee. L’ORGOLIO DI RAPPRESENTARE L’ITALIA – «Le sensazioni sono quelle di un pizzico di orgoglio di dire che l’Inter è la società italiana che rappresenta meglio il nostro calcio, è la settima edizione consecutiva che siamo presenti e questo è motivo di grande orgoglio per tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com

