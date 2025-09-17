Mario Kart World glitch ricorda GTA 6
anticipazioni su “mario kart world”: un’anteprima inattesa di gta 6. Nonostante l’attesa ufficiale per il rilascio di Grand Theft Auto 6 sia fissata al 26 maggio 2026, alcune novità emerse dal mondo dei videogiochi stanno attirando l’attenzione degli appassionati. Un episodio curioso riguarda una versione modificata di Mario Kart World, che ha svelato alcuni dettagli inaspettati sul possibile stile e le dinamiche del prossimo titolo Rockstar Games. In questo contesto, si evidenziano comportamenti che richiamano elementi tipici della serie GTA, come i furti di veicoli da parte degli NPC. il fenomeno dei furti di auto in mario kart world. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Mario Kart World Players Report Helpful Blue Shell Glitch - Some gamers recently discovered a strange new glitch in Mario Kart World, which causes Blue Shells to miss players they would otherwise hit. Come scrive gamerant.com
Mario Kart World Characters Are Stealing Cars GTA Style--Sort Of - In Mario Kart World, NPCs will park their cars, exit them, and walk around. Riporta gamespot.com