Marinozzi critico | L’Inter ha un grosso limite psicologico La squadra ha bisogno di un cambiamento profondo
Marinozzi duro sui nerazzurri: «L’Inter deve affrontare i propri limiti psicologici per migliorare in campionato e in Europa». Il difficile inizio di stagione dell’ Inter non passa inosservato, e le difficoltà della squadra sono state analizzate da Andrea Marinozzi, intervenuto a “Fontana di Trevi” su Cronache di Spogliatoio. Dopo due sconfitte nelle prime tre giornate di Serie A, l’ex calciatore ha messo in evidenza il principale limite della squadra: l’aspetto psicologico. Marinozzi ha sottolineato come l’Inter non possa più nascondersi dietro gli alibi, affermando che la squadra deve affrontare e superare le proprie difficoltà mentali. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: marinozzi - critico
Apprendo con parecchio fastidio che Andrea Marinozzi ha ufficializzato le sue dimissioni da giornalista di Sky. Lui e Borghi rappresentavano la speranza di una nuova leva di giornalisti che risollevasse il livello calcistico di Sky. Sempre preciso e competente, - facebook.com Vai su Facebook