Marinozzi duro sui nerazzurri: «L’Inter deve affrontare i propri limiti psicologici per migliorare in campionato e in Europa». Il difficile inizio di stagione dell’ Inter non passa inosservato, e le difficoltà della squadra sono state analizzate da Andrea Marinozzi, intervenuto a “Fontana di Trevi” su Cronache di Spogliatoio. Dopo due sconfitte nelle prime tre giornate di Serie A, l’ex calciatore ha messo in evidenza il principale limite della squadra: l’aspetto psicologico. Marinozzi ha sottolineato come l’Inter non possa più nascondersi dietro gli alibi, affermando che la squadra deve affrontare e superare le proprie difficoltà mentali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marinozzi critico: «L’Inter ha un grosso limite psicologico. La squadra ha bisogno di un cambiamento profondo»