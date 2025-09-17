In un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il dirigente italiano, Pierpaolo Marino , ha parlato di Vlahovic , accostato al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: marino - vlahovic

Marino: “Per Vlahovic al Milan una possibilità la vedo, Allegri può…”

Marino è sicuro: «Vlahovic decide le sorti del mercato della Juve! Al suo posto vedrei bene lui». La sua analisi colpisce

Juventus, Marino su Vlahovic: “Detta i tempi del mercato bianconero”

La qualità di Joao Mario, i lampi di Zhegrova, l'ordine di Locatelli e la carica di Adzic: non solo Vlahovic, così i cambi hanno rivoluzionato la Juve - X Vai su X

Vlahovic bomber Juve: "Superato un momento difficile, ho trovato la forza di andare avanti" - facebook.com Vai su Facebook

Marino: “Vlahovic? Difficile giudicare il suo futuro. Da febbraio potrà…”; Marino a Tuttomercatoweb: Vlahovic è masochista. Sul suo futuro...; Marino: Atalanta esemplare nel caso Lookman. Vlahovic mi sembra un po\' masochista.

Marino: "Atalanta esemplare nel caso Lookman. Vlahovic mi sembra un po' masochista" - Ai microfoni di TMW, Pierpaolo Marino ha analizzato l'inizio di stagione in Serie A e più in generale gli spunti che ha lasciato in eredità. Come scrive tuttomercatoweb.com

Marino: "Colpito dall'acquisto di Hojlund. Pio Esposito farà parlare di sé a lungo" - Nell'intervista ai microfoni di TMW, il dirigente Pierpaolo Marino ha detto la sua su alcuni singoli della nostra Serie A: Un acquisto che l'ha. Segnala tuttomercatoweb.com