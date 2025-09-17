Marino sui rossoneri | Il Milan di Allegri lotterà per la Champions League
Il dirigente sportivo italiano, Pierpaolo Marino, ha parlato del Milan di Allegri e della Nazionale Italiana di Gattuso: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: marino - rossoneri
San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza
Foggia TV. . Foggia Latina 1-1 Rossoneri avanti con D'Amico, raggiunti nel finale - facebook.com Vai su Facebook
Lecce-Milan, Allegri: Vlahovic? Non l'ho mai chiesto. Jashari out; Ritorno a Milanello per Gattuso, il Ct incontra Allegri e i calciatori rossoneri; Milan: Sacchi boccia Allegri.
Marino sui rossoneri: “Il Milan di Allegri lotterà per la Champions League” - Il dirigente sportivo italiano, Pierpaolo Marino, ha parlato del Milan di Allegri e della Nazionale Italiana di Gattuso: le sue parole ... msn.com scrive
Marino: "Con Allegri il Milan lotterà sicuramente per la Champions League" - Pierpaolo Marino, dirigente sportivo attualmente senza squadra, è stato intervistato in esclusiva per Tuttomercatoweb. Come scrive milannews.it