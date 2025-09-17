© Internews24.com - Marino sugli attaccanti Lookman ed Esposito: «La gestione dei Percassi e dell’Atalanta è stata esemplare. Su Pio…»

Maria le scelte di Pio Esposito in nerazzurro e quella dei Percassi per la situazione di Ademola Lookman . Pierpaolo Marino , noto direttore sportivo, ha parlato delle dinamiche attuali nel calcio italiano, tra cui il caso di Ademola Lookman e la promessa di Pio Esposito. Nella sua intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, Marino ha risposto anche ad alcune domande sul futuro dei talenti emergenti e le situazioni in corso in Serie A. Caso Lookman: la gestione dell ’ Atalanta è stata esemplare Marino ha commentato la situazione di Lookman, che da diversi mesi è al centro delle attenzioni in casa Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com

In questa notizia si parla di: marino - attaccanti

Milan, Luka a 40 anni è il più lucido della compagnia. Male gli attaccanti: Gimenez si divora due gol MODRIC 8: Pressato da Fabbian, ha le idee più chiare di tutti. Si fa da solo il regalo per il 40esimo compleanno firmando l’1-0. Aggiunge contrasti e cors - facebook.com Vai su Facebook

Boniface come profilo tecnico vale tutti gli attaccanti che sono usciti messi insieme. Non c'è neanche discussione. Il problema è il rischio infortuni + procuratori/mentalità fuori campo. Vogliamo correre questo rischio? A questo punto... - X Vai su X

Inter-Lookman, l'Atalanta ha chiesto Pio Esposito: secco no, il retroscena; L'agente di Pio Esposito rivela: L'Inter ha rifiutato offerte da 50 milioni e la proposta dell'Atalanta di scambio con Lookman.

Marino: "Atalanta esemplare nel caso Lookman. Vlahovic mi sembra un po' masochista" - Ai microfoni di TMW, Pierpaolo Marino ha analizzato l'inizio di stagione in Serie A e più in generale gli spunti che ha lasciato in eredità. Da tuttomercatoweb.com

Marino: “Mercato Inter sufficiente ma non entusiasmante. Lookman non era una necessità” - Il Milan aveva assoluto bisogno di prendere un centrocampista e il francese con Allegri tornerà sugli standard elevatissimi che aveva con il t ... fcinter1908.it scrive