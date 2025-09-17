Marino sugli attaccanti Lookman ed Esposito | La gestione dei Percassi e dell’Atalanta è stata esemplare Su Pio…

Maria le scelte di Pio Esposito in nerazzurro e quella dei Percassi per la situazione di Ademola Lookman. Pierpaolo Marino, noto direttore sportivo, ha parlato delle dinamiche attuali nel calcio italiano, tra cui il caso di Ademola Lookman e la promessa di Pio Esposito. Nella sua intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, Marino ha risposto anche ad alcune domande sul futuro dei talenti emergenti e le situazioni in corso in Serie A. Caso Lookman: la gestione dellAtalanta è stata esemplare Marino ha commentato la situazione di Lookman, che da diversi mesi è al centro delle attenzioni in casa Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com

