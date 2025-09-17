Margot Robbie e Dakota Johnson | sfida sul red carpet a colpi di nude look

Il nude look va per la maggiore tra le star di Hollywood, dopo Dakota Johnson anche Margot Robbie ha sfoggiato un abito di perline Armani Privé che lascia ben poco alla fantasia. Margot Robbie più sexy che mai sul red carpet londinese della sua nuova fatica, A Big Bold Beautiful Journey, fantasy sentimentale dove affianca Colin Farrell. L'abito trasparente incrostato di cristalli sembra quasi la risposta alle trasparenze sfoggiate solo pochi giorni fa dalla collega Dakota Johnson alla Kering Foundation's Fourth Annual Caring for Women Dinner Mentre Colin Farrell ha sfilato in abito scuro, camicia bianca e impermeabile, Margot Robbie ha optato per un abito Armani Privé della collezione primaverile 2025, caratterizzato da un intricato patchwork di perline e cristalli e da una silhouette scollatissima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

