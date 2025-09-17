Margot Robbie e Dakota Johnson | sfida sul red carpet a colpi di nude look
Il nude look va per la maggiore tra le star di Hollywood, dopo Dakota Johnson anche Margot Robbie ha sfoggiato un abito di perline Armani Privé che lascia ben poco alla fantasia. Margot Robbie più sexy che mai sul red carpet londinese della sua nuova fatica, A Big Bold Beautiful Journey, fantasy sentimentale dove affianca Colin Farrell. L'abito trasparente incrostato di cristalli sembra quasi la risposta alle trasparenze sfoggiate solo pochi giorni fa dalla collega Dakota Johnson alla Kering Foundation's Fourth Annual Caring for Women Dinner Mentre Colin Farrell ha sfilato in abito scuro, camicia bianca e impermeabile, Margot Robbie ha optato per un abito Armani Privé della collezione primaverile 2025, caratterizzato da un intricato patchwork di perline e cristalli e da una silhouette scollatissima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: margot - robbie
Ho parlato con Margot Robbie di Un Posto al Sole e del fatto che Whoopi Goldberg sarà nel cast
I 35 anni di Margot Robbie fra tennis, surf, pattini a rotelle, cioccolato e... qualche birra
Smalto scuro anche in estate? Si può (e si deve): parola di Margot Robbie
Margot Robbie recentemente a New York - X Vai su X
Margot Robbie illumina New York con il suo fascino alla première di A Big Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario, dal 2 ottobre al cinema. #ABigBoldBeautifulJourney #UnViaggioStraordinario - facebook.com Vai su Facebook
Margot Robbie e Dakota Johnson: sfida sul red carpet a colpi di nude look; Dakota Johnson e Margot Robbie: sfida di trasparenze sul red carpet; Margot Robbie e Dakota Johnson, eleganza e audacia nei look alle serate di gala.
Margot Robbie e Dakota Johnson: sfida sul red carpet a colpi di nude look - Il nude look va per la maggiore tra le star di Hollywood, dopo Dakota Johnson anche Margot Robbie ha sfoggiato un abito di perline Armani Privé che lascia ben poco alla fantasia. Come scrive movieplayer.it
Naked Dressing Hits New Peak as Margot Robbie Bares Her Butt and Dakota Johnson Strips Down - Robbie turned up in a barely there ensemble in London (as a tribute to the late Giorgio Armani) while Johnson turned heads in a sheer Gucci at Kering’s Caring for Women gala in New York. Si legge su hollywoodreporter.com