Mare Fuori raptus di Tkachuk in ospedale | fuori controllo fermato dai carabinieri

Nuovi guai per Artem Tkachuk, 25 anni, celebre volto della fiction Mare Fuori dove ha interpretato il personaggio di “Pino ‘o pazzo”. L’attore è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, nel cuore di Napoli, in seguito a un episodio destinato a far discutere. Secondo quanto è trapelato, il ragazzo avrebbe dato in escandescenze all’interno della struttura sanitaria, colpendo un macchinario per la ventilazione polmonare e danneggiando una porta. Si sarebbe poi mostrato aggressivo nei confronti di medici, infermieri e personale di vigilanza. Il tentativo di allontanarsi dall’ospedale è stato subito interrotto dall’intervento dei carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mare Fuori, raptus di Tkachuk in ospedale: fuori controllo, fermato dai carabinieri

In questa notizia si parla di: mare - fuori

