Marcus Thuram fa chiarezza una volta per tutte | Non mi han dato fastidio le critiche per la risata con mio fratello Khephren perché…

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla risata col fratello Khephren contro la Juve. Ai microfoni di  Sky Sport  dopo  Ajax Inter,  Marcus Thuram  ha parlato così della vittoria ottenuta alla prima partita della League Phase della  Champions League. Ecco cosa ha risposto anche sulle critiche post Juve per la risata con suo fratello Khephren. 4 GOL IN 4 PRESENZE  – « Non lo sapevo, l’ho scoperto stasera come voi (ride, ndr) ». SULLA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA  – « Sì, un po’ più di attenzione, gestendo meglio i momenti della gara. Non sempre esser belli come ha detto il mister e abbiamo provato a farlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

marcus thuram fa chiarezza una volta per tutte non mi han dato fastidio le critiche per la risata con mio fratello khephren perch2338230

© Juventusnews24.com - Marcus Thuram fa chiarezza una volta per tutte: «Non mi han dato fastidio le critiche per la risata con mio fratello Khephren perché…»

In questa notizia si parla di: marcus - thuram

L'assurda polemica contro Marcus Thuram

Marcus Thuram mette un like a Calhanoglu, che aveva risposto a Lautaro: l’Inter è una polveriera

Juventus, sondaggio per Marcus Thuram: la situazione con l’Inter | ESCLUSIVO

Thuram, Dumfries, Frattesi e i nuovi arrivati: Ausilio fa chiarezza su TUTTI i rumors di mercato dell'Inter; Inter, Ausilio fa chiarezza sul mercato: Offerta per Lookman, Thuram e Calha restano, Asllani no; Luis Enrique fa chiarezza sul caso Donnarumma: Sono responsabile al 100%. Gigio: Amareggiato.

marcus thuram fa chiarezzaInter, Thuram spegne le polemiche dopo l’episodio con suo fratello: risposta secca - Thuram si gode la doppietta rifilata all’Ajx e mette un freno alle polemiche sull’episodio che lo ha coinvolto in Juve- Come scrive spaziointer.it

marcus thuram fa chiarezzaThuram, dalle critiche per il sorriso ai gol in Champions: “Spiegare? No, interpretate ciò che volete” - Marcus Thuram ha risposto a chi lo ha criticato per il suo comportamento in Juve- Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Marcus Thuram Fa Chiarezza