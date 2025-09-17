Marcus Thuram fa chiarezza una volta per tutte | Non mi han dato fastidio le critiche per la risata con mio fratello Khephren perché…

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla risata col fratello Khephren contro la Juve. Ai microfoni di Sky Sport dopo Ajax Inter, Marcus Thuram ha parlato così della vittoria ottenuta alla prima partita della League Phase della Champions League. Ecco cosa ha risposto anche sulle critiche post Juve per la risata con suo fratello Khephren. 4 GOL IN 4 PRESENZE – « Non lo sapevo, l’ho scoperto stasera come voi (ride, ndr) ». SULLA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA – « Sì, un po’ più di attenzione, gestendo meglio i momenti della gara. Non sempre esser belli come ha detto il mister e abbiamo provato a farlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

