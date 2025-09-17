Ha preso il via l’anno scolastico e per tutti coloro che frequentano il plesso "Marconi-Roncalli" in via delle Pentole, in porta al Borgo, non è stato agilissimo. Nella struttura, infatti, sono ancora presenti tutti gli alunni delle elementari "Attilio Frosini" che ancora devono pazientare per il rientro in via Cavallerizza alle prese con il rush finale dei lavori finanziati dal Pnrr e per tutti loro c’è, ancora per qualche giorno, da districarsi con divieti e cantieri. Per la conclusione delle opere di sostituzione della rete idrica e i rifacimenti degli allacci, che andranno a occupare parzialmente la sede stradale fra la stessa via delle Pentole e la parte conclusiva di via Porta al Borgo, ci sarà da fare lo slalom fra operai al lavoro e auto che vorranno parcheggiare vicino a scuola per lasciare bambini e ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marconi Roncalli, slalom per districarsi tra divieti e cantieri