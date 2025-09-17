Marco Magagna ucciso con una coltellata al cuore | via al processo contro la compagna Stella Boggio

Monza, 17 settembre 2025 - Si è aperto oggi davanti alla Corte di Assise di Monza il processo per Stella Ovidia Boggio, la 33enne interior designer in una catena di negozi di prodotti per l'arredo e madre di un bambino di 9 anni che la notte del 6 gennaio scorso ha ucciso con un'unica coltellata al cuore il compagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, nella mansarda a Bovisio Masciago, in Brianza, dove viveva e dove Marco, a dire della donna, aveva intenzione di trasferirsi stabilmente per una convivenza. L'imputata di omicidio volontario aggravato dalla relazione con la vittima, agli arresti domiciliari, si è presentata davanti ai giudici, capelli biondi sciolti, occhiali su un viso acqua e sapone e tailleur a pantaloni nero e si è seduta tra i suoi due avvocati, Manuel Messina e Tatiana Enrica Morosetti, che puntano al riconoscimento della legittima difesa dalla presunta ennesima aggressione subìta dal compagno e sulla mancanza della volontà di uccidere, per smontare l'accusa che prevede la condanna all'ergastolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

