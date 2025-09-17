Marchisio, leggenda della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio dei bianconeri contro il Borussia Dortmund. Le sue parole. Un’investitura che arriva dal cuore, una promozione che vale più di ogni analisi tattica. Il giorno dopo l’incredibile e pirotecnica rimonta in Champions League, la Juventus incassa l’elogio di una delle sue bandiere più amate: Claudio Marchisio. Con un post sui suoi canali social, il “Principino” ha celebrato il grande carattere di una squadra che non ha mai smesso di lottare. Che carattere!!! @juventusfc Grandi!! C’è da migliorare? SÌ Ma il carattere sta tornando a quello che eravamo abituati Forza ragazzi! #JuventusBorussia — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) September 16, 2025 “Il carattere sta tornando”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchisio fa sognare i tifosi della Juventus: «Il carattere sta tornando quello a cui eravamo abituati!». Parole importanti dopo la notte europea – FOTO