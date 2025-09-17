MarcheMeloni | orgogliosa lavoro fatto italiani al nostro fianco

Ancona, 17 set. (askanews) – “Grazie di questa bellissima piazza, vedo teste fino in fondo. Sono contenta di essere qui perché di tanto in tanto ho bisogno di venire a prendere da voi un po’ di energia ed entusiasmo, di ricordarmi perché faccio la vita che faccio. E poi sono contenta perché sono orgogliosa di essere qui per sostenere Francesco Acquaroli, sono orgogliosa di essere qui con il centrodestra, e sono orgogliosa del lavoro fatto in questi anni”. Così la premier Giorgia Meloni ad Ancona insieme ai due vicepremier, il segretario di Fi Antonio Tajani e il leader della lega Matteo Salvini al comizio di sostegno del candidato di centrodestra, il governatore uscente delle Marche, il meloniano Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it