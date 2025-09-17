Marche centrodestra unito per Acquaroli Meloni | Orgogliosa del lavoro fatto
La campagna elettorale è entrata nel vivo nelle Marche in vista del voto per le regionali previsto il 28 e 29 settembre 2025. Questo pomeriggio ad Ancona i leader del centrodestra si sono incontrati per sostenere il candidato comune Francesco Acquaroli, presidente uscente delle Marche e candidato del centrodestra per il bis. Tanti gli applausi per i leader che sono intervenuti. " Sono contenta di essere qui con il centrodestra perché sono orgogliosa di sostenere Acquaroli. Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto in questi anni ", ha dichiarato il premier, Giorgia Meloni. Da tre anni, ha dichiarato il presidente del Consiglio, " governiamo una nazione e oggi in questa piazza c'è più gente di quanta ce ne fosse nel 2022, non era scontato che dopo tre anni di governo ci fosse fiducia in noi ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: marche - centrodestra
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
I candidati del centrodestra in Veneto, Campania e Puglia arriveranno prima del voto nelle Marche
Avs per Matteo Ricci: "Le Marche al capolinea. Colpa del centrodestra"
In diretta da Ancona, il centrodestra unito per Acquaroli Presidente, per confermare il buongoverno nelle Marche. Mi seguite? #28e29SettembreVotoLega - X Vai su X
https://www.ilmartino.it/2025/09/il-centrodestra-tira-la-volata-nelle-marche-meloni-salvini-e-tajani-ad-ancona - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Regionali Marche, Meloni e Schlein ai comizi per Acquaroli e Ricci; Marche, trova le differenze: Meloni, Tajani e Salvini sul palco uniti per Acquaroli. La sinistra in campo sparso; Mattarella, Meloni e Schlein: i luoghi e gli orari dei big oggi nelle Marche.
Marche, centrodestra unito per Acquaroli. Meloni: "Orgogliosa del lavoro fatto" - I leader del centrodestra hanno chiuso la campagna elettorale di Francesco Acquaroli, candidato per il bis come presidente della Regione Marche. Secondo msn.com
Regionali Marche, Meloni e Schlein ai comizi per Acquaroli e Ricci - La segretaria del Pd a Pesaro per la corsa del candidato del centrosinistra ... Segnala repubblica.it