Marche centrodestra unito per Acquaroli Meloni | Orgogliosa del lavoro fatto

La campagna elettorale è entrata nel vivo nelle Marche in vista del voto per le regionali previsto il 28 e 29 settembre 2025. Questo pomeriggio ad Ancona i leader del centrodestra si sono incontrati per sostenere il candidato comune Francesco Acquaroli, presidente uscente delle Marche e candidato del centrodestra per il bis. Tanti gli applausi per i leader che sono intervenuti. " Sono contenta di essere qui con il centrodestra perché sono orgogliosa di sostenere Acquaroli. Sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto in questi anni ", ha dichiarato il premier, Giorgia Meloni. Da tre anni, ha dichiarato il presidente del Consiglio, " governiamo una nazione e oggi in questa piazza c'è più gente di quanta ce ne fosse nel 2022, non era scontato che dopo tre anni di governo ci fosse fiducia in noi ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

