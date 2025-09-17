Maratona Due Comuni per Telethon | quasi 700 atleti gareggeranno tra Somma Vesuviana e Sant’Anastasia per la ricerca scientifica 

Domenica 21 settembre la quinta edizione della gara solidale: dieci chilometri di corsa e una passeggiata per famiglie a sostegno della ricerca scientifica. Start affidato a Maria Esilio, vedova del carabiniere Cerciello Rega.. Domenica 21 settembre 2025 due Comuni dell’area vesuviana, Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, si uniranno in una giornata di sport all’aria aperta per la ricerca scientifica a favore della Fondazione Telethon. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione ha ricevuto il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e dell’USSI-Unione stampa sportiva regionale ed è organizzata in collaborazione con l’Associazione Sportiva Amatori Vesuvio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it