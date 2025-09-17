Maratona Due Comuni per Telethon | quasi 700 atleti gareggeranno tra Somma Vesuviana e Sant’Anastasia per la ricerca scientifica
Domenica 21 settembre la quinta edizione della gara solidale: dieci chilometri di corsa e una passeggiata per famiglie a sostegno della ricerca scientifica. Start affidato a Maria Esilio, vedova del carabiniere Cerciello Rega.. Domenica 21 settembre 2025 due Comuni dell’area vesuviana, Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, si uniranno in una giornata di sport all’aria aperta per la ricerca scientifica a favore della Fondazione Telethon. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione ha ricevuto il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e dell’USSI-Unione stampa sportiva regionale ed è organizzata in collaborazione con l’Associazione Sportiva Amatori Vesuvio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: maratona - comuni
Maratona "Due Comuni" per Telethon,quasi 700 atleti in gara(Rpt). #ANSA - X Vai su X
Si riparte con i Gruppi Cammino a Vittorio Veneto e nei Comuni di Fregona, Cordignano, Revine Lago e Tarzo! Scuola di Maratona Vittorio Veneto A.s.d. #Nonsolocorsa - facebook.com Vai su Facebook
Maratona 'Due Comuni' per Telethon,quasi 700 atleti in gara(Rpt); Maratona Due Comuni per Telethon,quasi 700 atleti in gara(Rpt); Più di 800 atleti uniti gareggeranno per la ricerca scientifica Telethon! - - Quotidiano di.
Telethon, maratona “due comuni” tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia: arriva la quinta edizione - Domenica 21 settembre 2025 due Comuni dell’area vesuviana, Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, si uniranno in una giornata di sport all’aria aperta per la ... Lo riporta ilmattino.it
Maratona "Due Comuni" per Telethon,quasi 700 atleti in gara(Rpt) - Domenica due Comuni dell'area vesuviana, Sant'Anastasia e Somma Vesuviana, si uniranno in una giornata di sport all'aria aperta per la ricerca scientifica a favore della Fondazione Telethon. Riporta ansa.it