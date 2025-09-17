Mara Venier senza filtri sull' intervista di Katia Ricciarelli a Verissimo Cosa ha detto
Doveva essere tra gli ospiti della prima puntata di Domenica In ma, invece, non ci sarà. Si sta parlando di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo e grande amica di Mara Venier, la conduttrice del programma di Rai Uno. In un'intervista rilasciata all'ANSA, Venier ha raccontato come sarà la. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: mara - venier
DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL’ALTO
Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai?
Mara Venier lascia la RAI: il terremoto che mette in crisi l’azienda
Mara Venier conferma all'Ansa la notizia anticipata da Dagospia: Katia Ricciarelli non sarà alla prima di #domenicain. - X Vai su X
[DOMENICA IN] - Ospite su Rai1 di Mara Venier, la cantante Laura Pausini parla del suo passato artistico e del suo debutto a Sanremo: "Grazie a Pippo Baudo... Con un altro presentatore - dice - la mia strada sarebbe stata diversa". . - facebook.com Vai su Facebook
Mara Venier senza filtri sull'intervista di Katia Ricciarelli a Verissimo. Cosa ha detto; Alda D'Eusanio senza filtri: Mara Venier è una belva, tratta male i deboli; Alda D’Eusanio: «Mara Venier non è una signora, è una belva che tratta tutti male. Barbara D’Urso merita Ballando».
Domenica In, l’ultima edizione di Mara Venier non sarà questa: “Ormai non lo dico più” - Dal 21 settembre, Mara Venier torna al timone di Domenica In con una formula completamente rinnovata che presenta in una lunga intervista dove parla di ... Come scrive fanpage.it
Mara Venier choc: “Smascherai truffa in diretta a Domenica In”/ “Capodanno ubriaca? Falso, ecco la verità” - Mara Venier svela finalmente i retroscena su due episodi importanti della sua carriera, dalla truffa a Domenica In alla presunta sbronza in tv. ilsussidiario.net scrive