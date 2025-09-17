Mara Venier presenta ufficialmente la nuova edizione di Domenica In, la 50° dello storico contenitore festivo di Rai1. “Una Domenica In rinnovata, più corale, in cui avrò alcuni compagni di viaggio”. EDIZIONE CORALE PER I 50 ANNI Così la regina della domenica pomeriggio Rai all’Ansa. “Ognuno con un ruolo specifico: cambiare formula, dopo sette edizioni incentrate sulle interviste, è stata un’esigenza posta dal mio direttore Angelo Mellone (direttore intrattenimento daytime, ndr), ma anche mia. Avevo voglia di fare qualcosa di diverso: gli ospiti vanno ovunque, ho intervistato praticamente tutti”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

MARA VENIER: "NON DICO PIÙ CHE È LA MIA ULTIMA DOMENICA IN". NUOVO CAST, TEMI E OSPITI