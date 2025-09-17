Mara Venier niente Ricciarelli a Domenica In | Sono dispiaciuta per le cose che ha detto a Verissimo

La nuova edizione di Domenica In targata Venier, Cerno e Miccio, al via questo weekend su Rai 1, partirà dal ricordo di Pippo Baudo, padrone di casa per undici edizioni. Ci saranno amici e colleghi ad omaggiare il Pippo Nazionale ma non Katia Ricciarelli. La sua presenza, inizialmente annunciata dalla diretta interessata e dalla conduttrice a Repubblica, è saltata. Voglio molto bene a Katia, l’ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a Verissimo, ma per le cose che ha detto. Pippo non avrebbe voluto tutto questo dichiara all’ Ansa Mara Venier, confermando dunque che la Ricciarelli è stata esclusa da Domenica In dopo l’ospitata di domenica scorsa da Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

