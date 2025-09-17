Mano Kelly i giornali fanno chiarezza sull’episodio | Per Letexier è una parata in realtà è un rigorino Tantissimi i dubbi
Mano Kelly, il Corriere dello Sport oggi in edicola fa chiarezza sull’episodio: «Per Letexier è una parata, in realtà è un rigorino. Tantissimi i dubbi». La partita tra Juve e Borussia Dortmund è stata caratterizzata da alcune decisioni arbitrali che hanno sollevato polemiche. Una delle principali controversie riguarda il rigore concesso al Borussia Dortmund nel secondo tempo, che ha fatto discutere per la sua dubbia assegnazione. Il fallo, che ha visto Kelly intervenire su Guirassy, ha generato molte perplessità. Nel momento dell’intervento, Guirassy ha cercato di superare Kelly, ma il difensore bianconero ha allungato il braccio destro in appoggio mentre cercava di contrastare l’attaccante del Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
