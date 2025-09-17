Mano Anton Giovanni Capuano fa marcia indietro dopo Juve Borussia Dortmund | Tocco non c’è mai stato né prima né dopo Ne consegue che non era rigore! – FOTO

Mano Anton, Giovanni Capuano ha parlato così dell’episodio di Juve Borussia Dortmund che non ha portato al rigore dei bianconeri. Il giorno dopo il pirotecnico esordio in Champions League della Juventus contro il Borussia Dortmund, Giovanni Capuano è tornato su uno degli episodi più discussi del match, correggendo la sua stessa analisi iniziale: il rigore richiesto dai bianconeri per un tocco di mano, in realtà, non c’era secondo il giornalista. Ho sostenuto con convinzione che mancasse un rigore netto alla #Juventus per un tocco di braccio in area di rigore di un difensore del #BorussiaDortmund. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

