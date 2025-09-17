Manifestazione per Gaza attivisti aggrediti con caschi e bastoni a fine corteo

Aggrediti con caschi e bastoni da almeno dieci persone. Tre manifestanti feriti, uno dei quali portato in ospedale. Hanno riportato lesioni alla testa e al volto. Questo è il bilancio di quanto avvenuto nella serata di martedì 16 settembre nelle vicinanze di via Giovanni Lanza, al termine del. 🔗 Leggi su Romatoday.it