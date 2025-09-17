Manifestanti aggrediti con caschi e coltelli dopo il corteo per Gaza a Roma

Alcuni manifestanti del corteo per Gaza che ha sfilato ieri a Roma sarebbero stati aggrediti con caschi e coltelli mentre tornavano a casa. Lo ha scritto in un post Gianluca Peciola, ex consigliere comunale di Sel. «Un ragazzo è stato portato in ospedale. Con diverse ferite alla testa. Dai Meloni parlaci ancora della violenza della Sinistra. Vergogna». E ieri sempre in via Lanza al passaggio del corteo sarebbe stata danneggiata la vetrina di un locale che, secondo alcuni manifestanti, sarebbe gestito da persone vicine a posizioni di destra. Il corteo si è concluso poco dopo in via dei Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Open.online