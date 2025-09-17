Mani Anton il Corriere dello Sport incredulo | Clamoroso il rigore negato alla Juve come ha fatto a sfuggire a Letexier e Var L’analisi

Mani Anton, il Corriere: «Clamoroso il rigore negato alla Juve, come ha fatto a sfuggire a Letexier e Var». L’analisi del quotidiano stamattina. La sfida tra  Juve  e  Borussia Dortmund  ha visto un episodio arbitrale che ha suscitato non poche polemiche. Durante il primo tempo il difensore del Borussia,  Anton, ha saltato per un colpo di testa con il braccio destro chiaramente alto, colpendo per primo il pallone. La palla è poi carambolata su  Kelly, che si trovava nelle vicinanze, ma la sua deviazione ha generato un’azione che ha coinvolto  David, il quale si trovava in  posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

