Mani Anton il Corriere dello Sport incredulo | Clamoroso il rigore negato alla Juve come ha fatto a sfuggire a Letexier e Var L’analisi
Mani Anton, il Corriere: «Clamoroso il rigore negato alla Juve, come ha fatto a sfuggire a Letexier e Var». L’analisi del quotidiano stamattina. La sfida tra Juve e Borussia Dortmund ha visto un episodio arbitrale che ha suscitato non poche polemiche. Durante il primo tempo il difensore del Borussia, Anton, ha saltato per un colpo di testa con il braccio destro chiaramente alto, colpendo per primo il pallone. La palla è poi carambolata su Kelly, che si trovava nelle vicinanze, ma la sua deviazione ha generato un’azione che ha coinvolto David, il quale si trovava in posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mani - anton
Tocco di mano di #Anton ? Il commento di Capuano - X Vai su X
#JuventusBorussia - Evidente tocco di mano in area di #Anton sul colpo di testa di #Kelly. Braccio oltre la linea della spalla e quindi sempre punibile. Il #Var non richiama #Letexier che aveva fischiato il successivo fuorigioco di #David Via Maurizio Russo - facebook.com Vai su Facebook
La rivoluzione di TikTok sul tetto del mondo: «Giù le mani dai social in Nepal»; Live sci alpino, la diretta del superG da St. Anton: vince Macuga. Brignone terza davanti a Vonn; Goggia cade mentre era in vantaggio; Dove vedere la libera di St. Anton in tv: Sofia Goggia e Federica Brignone a caccia del podio.
Mani Anton, il Corriere dello Sport incredulo: «Clamoroso il rigore negato alla Juve, come ha fatto a sfuggire a Letexier e Var». L’analisi - Mani Anton, il Corriere: «Clamoroso il rigore negato alla Juve, come ha fatto a sfuggire a Letexier e Var». Lo riporta juventusnews24.com
Juventus-Borussia Dortmund, svista di arbitro e Var: il mani del tedesco Anton valeva un rigore per i bianconeri - Al 34’ il centrale della Juventus Kelly va a colpire di testa su un angolo di Yildiz ma viene anticipato dal difensore del Borussia Dortmund Anton che salta in maniera scomposta col braccio alto ... sport.virgilio.it scrive