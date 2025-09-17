Mangimi per animali alla diossina dopo il rogo alla ' Campania Energia' | arriva lo stop dall' Asl

Casertanews.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campioni di mangimi per animali sono stati bloccati dall'Asl di Caserta in via cautelativa perché risultati contaminati dopo il rogo avvenuto a Teano dell'azienda di rifiuti Campania Energia, divampato il 16 agosto e spento parzialmente dopo due settimane.In questi giorni l'Asl ha quindi avviato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

