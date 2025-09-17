Negli ultimi anni si è molto diffuso il concetto di dieta carnivora, o carnivore diet, basata sul consumo esclusivo di carne, accompagnata da pesce, uova, latticini e frattaglie. La dieta sponsorizzata da influencer e alcuni gruppi salutisti alternativi propone di eliminare quasi del tutto frutta, verdura, cereali e legumi, per offrire all’organismo una nuova soluzione di benessere. Quanto c’è di vero dietro il diet trend “solo carne”, ma soprattutto si rischiano carenze alimentari o problemi cardiovascolari a lungo termine? In questo articolo analizzeremo i possibili vantaggi, i rischi legati a questo tipo di alimentazione e le differenze esistenti con la dieta chetogenica, basandoci sugli studi scientifici presenti in letteratura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mangiare solo carne fa bene alla salute? Ecco il parere dell’esperto