Mancini Conceição Motta e | 11 big senza panchina pronti a tornare
Tra esoneri lampo, dimissioni inattese e avventure finite male, c’è una lunga lista di nomi di spessore che aspettano la chiamata giusta per rientrare in corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
mancini - concei
Roberto Mancini alla Juventus? Thiago Motta ai titoli di coda, per l'ex ct ipotesi contratto breve (con opzione di rinnovo) - Il tempo di Thiago Motta alla Juventus è quasi scaduto, le ultime due sconfitte contro Atalanta e Fiorentina hanno imposto riflessioni profonde in seno a società e dirigenza, che hanno portato a ... Si legge su ilmessaggero.it
Mancini alla Juve: l’accordo fa saltare subito Motta - Spunta l’incontro tra i bianconeri e l’ex CT della Nazionale: “Un piano per rilanciare la squadra” Mancini alla Juventus subito, approfittando della sosta per ... Segnala calciomercato.it