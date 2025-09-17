Manchester City – Napoli situazione infortuni | Conte può sorridere
Il tecnico azzurro recupera un big per la sfida di Champions League, le ultime sul recupero dall’infortunio. Manca sempre meno alla prima partita in Champions League del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri scenderanno in campo contro il Manchester City dopo la convincente vittoria conto la Fiorentina, per privare ad iniziare col piede giusto anche la competizione europea. Non di certo l’avversario più semplice, ma subito la possibilità di confrontarsi con una big del calcio europeo e, perchè no, portare a casa punti preziosi. Come sta Meret? Le ultime sul recupero del portiere del Napoli. La tensione è alta, soprattutto per via di una serie di preoccupazioni che circondantesi Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
È ufficiale la designazione arbitrale per Manchester City-Napoli: arbitra il tedesco Felix Zwayer, assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstubner. Al VAR ci sarà Christian Dingert, Avar invece Bastian Dankert
Buone notizie per il Napoli in vista della sfida di Champions League col Manchester City in programma giovedì sera Pienamente recuperato il portiere Alex #Meret dopo il forfait di sabato con la Fiorentina
