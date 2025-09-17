Manchester City – Napoli lo scontro è impari | i numeri
Tutto pronto per la sfida tra i Citizens e gli azzurri, arriva un dato che conferma la differenza tra i due club: ecco i numeri. Il Napoli, è rientrato nel miglior modo possibile dalla pausa per le nazionali battendo per 3-1 la Fiorentina di Stefano Pioli. Archiviata la trasferta di Firenze, i campioni d’Italia sono pronti per l’esordio in Champions League. Giovedi 18 Settembre alle ore 21, gli azzurri torneranno a vivere la magia delle notti europee. L’inizio è di quelli difficili, il Napoli si ritrova ad affrontare il Manchester-City di Pep Guardiola all’Etihad Stadium, una gara che sulla carta vede un vero e proprio dislivello tra le due squadre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Manchester City-Napoli, la vigilia dell'esordio in Champions: oggi le conferenze di Guardiola e Conte - Domani il Napoli di Antonio Conte farà il suo esordio in Champions League in casa del Manchester City. Da ilmattino.it
Manchester City-Napoli, gli azzurri non vincono una gara in Inghilterra da 55 anni - Sono quattro i precedenti tra gli azzurri e il Manchester City, tutti in Champions League: con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte per il Napoli con 6 reti realizzate e 8 subite. Secondo msn.com