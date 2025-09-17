Manchester City-Napoli la conferenza stampa di Di Lorenzo | Grande entusiasmo daremo il massimo

Ilmattino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di capitan Giovanni Di Lorenzo alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City: «C'è grande voglia ed entusiasmo per essere tornati. Non ho. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

manchester city napoli la conferenza stampa di di lorenzo grande entusiasmo daremo il massimo

© Ilmattino.it - Manchester City-Napoli, la conferenza stampa di Di Lorenzo: «Grande entusiasmo, daremo il massimo»

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: &quot;Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo&quot;. Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Conte diretta prima di Manchester City-Napoli: segui la conferenza stampa di oggi LIVE; Manchester City-Napoli, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo in conferenza: «Vogliamo capire quanto siamo forti»; Manchester City-Napoli: la conferenza stampa pre-partita di Guardiola e Donnarumma.

manchester city napoli conferenzaDi Lorenzo in conferenza prima di Manchester City-Napoli (LIVE) - Il capitano del Napoli Di Lorenzo risponde alle domande dei giornalisti alla vigilia del debutto stagionale in Champions League ... Scrive ilnapolista.it

manchester city napoli conferenzaNapoli, Di Lorenzo: "A Manchester per fare la partita. Curiosi di vedere a che livello siamo" - Alla vigilia dell'esordio del Napoli in Champions League contro il Manchester City, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo si esprimerà in. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Manchester City Napoli Conferenza