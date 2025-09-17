Manchester City-Napoli Guardiola in conferenza stampa | Conte manager top KDB unico

Ilmattino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco più di 24 ore all?esordio esterno contro il Manchester City, ma in casa Napoli inizia già a farsi sentire il clima elettrizzante delle grandi serate della Champions. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

manchester city napoli guardiola in conferenza stampa conte manager top kdb unico

© Ilmattino.it - Manchester City-Napoli, Guardiola in conferenza stampa: «Conte manager top, KDB unico»

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: &quot;Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo&quot;. Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Guardiola diretta prima di Manchester City-Napoli: segui la conferenza stampa di oggi LIVE; Manchester City-Napoli, Conte è davanti a Guardiola. In Ajax-Inter i precedenti...; Manchester City-Napoli: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario del big match di Champions.

manchester city napoli guardiolaManchester City, Guardiola: "Sempre dura contro le squadre di Conte. De Bruyne? Sapevo si sarebbe ambientato a Napoli" - Nei precedenti alla guida di Chelsea e Tottenham, il Manchester City di Guardiola ha sempre sofferto contro squadre allenate da Conte: "Ho grande rispetto per Antonio e la nostra priorità è sempre la ... Lo riporta msn.com

manchester city napoli guardiolaMan City, Guardiola: "Sapevo che De Bruyne si sarebbe adattato velocemente a Napoli" - Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli del grande ex Kevin De Bruyne. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Manchester City Napoli Guardiola