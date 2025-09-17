Manchester City-Napoli Guardiola in conferenza stampa | Conte manager top KDB unico

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Allenamento del #Napoli a Castel Volturno, alla vigilia della gara contro il Manchester City Prime immagini di #Hojlund al centro sportivo dopo l'esordio con gol contro la Fiorentina

Manchester City-Napoli: per Donnarumma è come un ritorno a casa Vincenzo Raiola, agente del portiere ex Psg, è intervenuto ai microfoni di "Radio CRC", spiegando le emozioni provate dal suo assistito quando ha scoperto di dover affrontare il Napoli: "È f

Guardiola diretta prima di Manchester City-Napoli: segui la conferenza stampa di oggi LIVE; Manchester City-Napoli, Conte è davanti a Guardiola. In Ajax-Inter i precedenti...; Manchester City-Napoli: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario del big match di Champions.

Manchester City, Guardiola: "Sempre dura contro le squadre di Conte. De Bruyne? Sapevo si sarebbe ambientato a Napoli" - Nei precedenti alla guida di Chelsea e Tottenham, il Manchester City di Guardiola ha sempre sofferto contro squadre allenate da Conte: "Ho grande rispetto per Antonio e la nostra priorità è sempre la ...

Man City, Guardiola: "Sapevo che De Bruyne si sarebbe adattato velocemente a Napoli" - Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli del grande ex Kevin De Bruyne.