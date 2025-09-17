Manchester City-Napoli caos per il biglietti del settore ospiti | sta accadendo in queste ore
Una partita che deve ancora iniziare e che sta già attirando l’attenzione mediatica su di sé: c’è un importante aggiornamento rivolto soprattutto ai tifosi azzurri. Manca sempre meno all’esordio stagionale del Napoli in Champions League. Una sfida non semplice per i campioni d’Italia, che se la vedranno con i colossi del Manchester City di Pep Guardiola all’Etihad. Uno stadio che sarà stracolmo di supporters Cityzens, che verranno, però, contrastati dal tifo rumoroso dei quasi 3mila tifosi napoletani. E proprio per loro, c’è un importante aggiornamento da segnalare. Problemi con i biglietti del settore ospite: cosa sta accadendo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: manchester - city
Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse
Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no
Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
#ManchesterCity-#Napoli: #Meret in gruppo per la rifinitura - X Vai su X
SEGUI LA VIGILIA DI MANCHESTER CITY-NAPOLI SU TUTTONAPOLI.NET Comincia ora il media day -1 che ci porterà al giorno dell'esordio del Napoli di Antonio Conte in Champions League ? Seguici per tutte le foto, video e contenuti sia da Castelvolt - facebook.com Vai su Facebook
ASCOLTA In the Box. City-Napoli, le chiavi tattiche. Caos Forest; Caos biglietti Fiorentina-Napoli: solo 300 posti disponibili per i tifosi azzurri, gli ultras disertano la trasferta allo stadio Franchi; Il caos dell'eventuale spareggio Napoli-Inter: calendario intasato e incastri al limite, la possibile data non piace ai nerazzurri.
ASCOLTA In the Box. City-Napoli, le chiavi tattiche. Caos Forest - Nella nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sul calcio inglese, analizz ... gazzetta.it scrive
Manchester City-Napoli, Guardiola in conferenza stampa: «Conte manager top, De Bruyne unico» - Poco più di 24 ore all’esordio esterno contro il Manchester City, ma in casa Napoli inizia già a farsi sentire il clima elettrizzante delle grandi serate della ... Lo riporta msn.com