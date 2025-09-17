Manchester City Guardiola in conferenza | Conte? Vi svelo cosa mi aspetto De Bruyne è unico in una cosa poi l’annuncio su McTominay

Pep Guardiola è pronto a sfidare il Napoli. L’allenatore spagnolo è intervenuto in conferenza stampa pochi minuti fa.  Manca sempre meno alla super sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli. Il match promette molto spettacolo, vista la forza delle due squadre già dimostrata in questa primissima parte di stagione. Antonio Conte e i suoi conoscono le difficoltà del match, ma non hanno alcuna intenzione di tirarsi indietro. D’altra parte, invece, Guardiola può contare su una squadra collaudata e soprattutto sul proprio pubblico. Proprio l’allenatore spagnolo è intervenuto in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

