Mancata rivalutazione | tagliati 12 mesi di pensione in 30 anni

Roma, 17 settembre 2025 – Le mancate rivalutazioni delle pensioni di livello medio-alto, ma anche medio-basso, hanno prodotto una perdita rilevante nelle tasche di circa 1,8 milioni di pensionati. In 30 anni il meccanismo ha determinato il taglio di un intero anno di assegno pensionistico. La Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2024, complice l’elevata fiammata inflazionistica del biennio 2023-2024, ha penalizzato come mai prima d’ora i pensionati con trattamenti sopra i 2.500 euro lordi (meno di 2.000 euro il netto): la perdita legata alla mancata rivalutazione sarebbe quantificabile nei prossimi 10 anni in almeno 13mila euro; valore destinato a salire progressivamente fino ai 115mila per i percettori di assegni oltre i 10mila euro lordi (6. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

