Maltempo Italia tempesta di ghiaccio devasta l’area | vigili del fuoco al lavoro per ore

Il cambiamento climatico sta mostrando con sempre maggiore frequenza la sua forza distruttiva in Italia e nel resto del mondo. Eventi atmosferici che fino a pochi anni fa erano considerati eccezionali stanno diventando la norma, con ondate di calore alternate a precipitazioni violente e improvvise. Gli esperti avvertono che la tropicalizzazione del clima mediterraneo sta trasformando radicalmente le stagioni: l’estate si allunga con temperature record, mentre autunno e primavera portano piogge torrenziali e raffiche di vento capaci di sradicare alberi e mettere a dura prova le infrastrutture urbane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it