Maltempo grandine mostruosa | chicchi grandi come palline da golf
Nel pomeriggio, una violenta grandinata ha investito Trieste, trasformando in pochi istanti la città in uno scenario quasi invernale. In meno di un quarto d’ora, le strade sono state ricoperte da uno spesso strato di ghiaccio, mentre chicchi di grandine di dimensioni notevoli hanno formato accumuli su marciapiedi, automobili e tetti, dando l’illusione di una nevicata fuori stagione. Il fenomeno è stato documentato da numerosi cittadini, che hanno condiviso immagini e video sui social: in particolare, un filmato di Alessandro Martelli mostra la potenza del temporale sul golfo, evidenziando la rapidità con cui le condizioni meteorologiche sono peggiorate. 🔗 Leggi su Tvzap.it
