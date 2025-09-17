Maltempo | alberi caduti allagamenti e oltre 100 richieste di soccorso

Un’ondata di maltempo ha investito il Friuli Venezia Giulia tra la serata di ieri e la notte, con piogge intense e raffiche di vento che hanno provocato danni e disagi. Le sale operative dei Vigili del fuoco dei comandi provinciali hanno ricevuto in poche ore oltre 100 richieste di soccorso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

