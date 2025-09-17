Malore per Jair Bolsonaro | l’ex presidente brasiliano di nuovo ricoverato

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo problema di salute per Jair Bolsonaro. L’ex presidente brasiliano il 16 settembre è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Df Star di Brasilia per un malore accompagnato da una crisi di singhiozzo e vomito, con pressione bassa. A dare la notizia è stato il figlio Flávio Bolsonaro, che sul proprio account di X ha chiesto “le preghiere di tutti” per il padre. Appena due giorni prima Bolsonaro era stato ricoverato per un piccolo intervento chirurgico in anestesia locale per l’asportazione di alcune lesioni cutanee. Era stato dimesso dall’ospedale, dove era stato accolto da un gruppo di sostenitori, dopo poche ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

malore per jair bolsonaro l8217ex presidente brasiliano di nuovo ricoverato

© Ilfattoquotidiano.it - Malore per Jair Bolsonaro: l’ex presidente brasiliano di nuovo ricoverato

In questa notizia si parla di: malore - jair

malore jair bolsonaro l8217exBrasile: l’ex presidente Bolsonaro ricoverato d’urgenza, aggiornamenti sulle sue condizioni - Bolsonaro ricoverato per la terza volta dall’inizio degli arresti domiciliari a seguito di un malore improvviso. Come scrive notizie.it

malore jair bolsonaro l8217exBrasile, ex presidente Bolsonaro ricoverato d'urgenza per crisi di vomito e singhiozzo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Brasile, ex presidente Bolsonaro ricoverato d'urgenza per crisi di vomito e singhiozzo ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Malore Jair Bolsonaro L8217ex