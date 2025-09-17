Malore per Jair Bolsonaro | l’ex presidente brasiliano di nuovo ricoverato
Un nuovo problema di salute per Jair Bolsonaro. L’ex presidente brasiliano il 16 settembre è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Df Star di Brasilia per un malore accompagnato da una crisi di singhiozzo e vomito, con pressione bassa. A dare la notizia è stato il figlio Flávio Bolsonaro, che sul proprio account di X ha chiesto “le preghiere di tutti” per il padre. Appena due giorni prima Bolsonaro era stato ricoverato per un piccolo intervento chirurgico in anestesia locale per l’asportazione di alcune lesioni cutanee. Era stato dimesso dall’ospedale, dove era stato accolto da un gruppo di sostenitori, dopo poche ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
