Malfy Originale | la nuova bottiglia celebra la Costiera Amalfitana e lo stile italiano

Gqitalia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esiste un’Italia che profuma di mare, di limoni maturati al sole, che si riflette nei tramonti della Costiera Amalfitana e si abbandona alle notti d’estate. Malfy Originale ha scelto di raccontare l'Italia più felliniana attraverso un nuovo sorprendente design: turchese vivido e argento satinato per trasformare la bottiglia in un’icona, un invito a vivere la Dolce Vita con un tocco di stile. Ogni dettaglio emana fascino e raffinatezza del tutto italiani. Pur mantenendo gli elementi fondamentali dello stile unico di Malfy, la nuova bottiglia esalta la qualità premium del distillato con elementi audaci. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

malfy originale la nuova bottiglia celebra la costiera amalfitana e lo stile italiano

© Gqitalia.it - Malfy Originale: la nuova bottiglia celebra la Costiera Amalfitana e lo stile italiano

In questa notizia si parla di: malfy - originale

Malfy Originale, la nuova bottiglia celebra la Costiera Amalfitana e lo stile italiano; Il restyling di Gin Malfy Originale e l'espansione raccontata da Valentina Dusci; Nuovo design per la bottiglia di Malfy Originale, ispirata ai colori della Costiera Amalfitana.

Quando Missoni veste le bottiglie Malfy Gin - Ci sono drink che si gustano prima di tutto con gli occhi, rapiti dai colori di etichette capaci di trasportarci verso altri lidi anche solo con l'immaginazione. Da harpersbazaar.com

Missoni firma una nuova bottiglia Malfy Gin per l'estate 2024 - Quanto sono belle le collaborazioni in grado a unire in armonia mondi lontani tra loro? Riporta esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Malfy Originale Nuova Bottiglia