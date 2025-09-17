Malattie intestinali una bussola per non smarrire le terapie
La gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali dipende in larga misura da quanto i pazienti riescono a seguire le terapie prescritte; un nuovo documento di consenso, elaborato in Italia, fornisce indicazioni pratiche per rafforzare questa aderenza. Una nuova bussola per l’aderenza terapeutica Il consensus paper intitolato “Therapeutic adherence in inflammatory bowel disease: user guide from . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
La seconda edizione della campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly "Voci di pancia" per le malattie infiammatorie intestinali.
Lotta alle malattie infiammatorie croniche intestinali, un nuovo ambulatorio ad Altamura: "Ridurrà liste d'attesa"
Malattie infiammatorie croniche intestinali, i consigli estivi del gastroenterologo: «Sì a frutta e verdura cotta al vapore, ma evitate cibi crudi, salse a base di uova o derivati del latte non pastorizzati»
@follower +25% Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa in pazienti tra 10 e 15 anni; 1 bambino ogni 60 affetto da celiachia, casi in costante aumento ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Malattie intestinali, una bussola per non smarrire le terapie; Vitamina D, tra scienza e mito: cosa c’è di vero e quando serve davvero; Napoli, rientro in Champions: debutto all’Etihad contro il City.
Malattie dell’intestino: dalla prevenzione agli screening, cosa sapere - Prendersi cura della salute dell’intestino, si sa, è la regola numero uno per prevenire il rischio di malattie a carico di quello che è ormai considerato il nostro ‘secondo cervello’. Come scrive iodonna.it
Malattie intestinali: gli smartwatch possono avvertirci prima dei sintomi - Ci aiutano a monitorare l'attività fisica e, se usati bene, anche alcuni parametri di salute legati alla funzione cardiaca. Si legge su gazzetta.it