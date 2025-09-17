Malata oncologica deve fare un esame fissato da tempo ma trova l’ospedale chiuso

Orvieto, 17 settembre 2025 –  Ospedale chiuso per festa del patrono. Non è una provocazione né uno scherzo di dubbio gusto, ma quanto è accaduto martedì a Civita Castellana per l'amara sorpresa di una paziente orvietana con una patologia oncologica che avrebbe dovuto effettuare un ecocardiogramma programmato da tempo nell'ospedale della Tuscia. La donna, una cinquantenne che è da tempo in cura al reparto oncologico dell'ospedale di Viterbo, si era recata all'orario fissato in ospedale, ma lo ha trovato completamente chiuso, con l'unica eccezione del pronto soccorso. In accettazione le è stato spigato che la struttura non era operativa a causa dei festeggiamenti dei santi Marciano e Giovanni, un appuntamento che a Civita Castellana è particolarmente sentito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

