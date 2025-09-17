Makin' Some Noise | concerto straordinario a Villa Arrivabene

Dopo i successi estivi della rassegna dell'Estate Fiorentina, l'Associazione Arte & Mercati si congeda dal suo pubblico con un piccolo omaggio. Viene replicato a grande richiesta il primo concerto della stagione.Si terrà Giovedì 18 Settembre nel Giardino di Villa Arrivabene a Firenze alle ore 21. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Makin' Some Noise: concerto straordinario a Villa Arrivabene; Estate in Villa 2025 - Programma Settembre.

