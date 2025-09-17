MAKE – Incontri | cinema podcast e storie vere da scoprire a Roma

Dal 25 settembre al 20 novembre, Parrot (Via dei Bruzi, 6 – Roma) ospita MAKE – Incontri, un nuovo ciclo di appuntamenti dedicato al dietro le quinte della creazione multimediale. Ideato dal regista e autore Massimiliano Carboni e realizzato in collaborazione con Studio Rumore, MAKE si trasforma in un vero e proprio programma di formazione e confronto, portando nella Capitale autori e autrici del panorama contemporaneo per raccontare come nascono film, documentari e podcast creati. Ogni incontro è gratuito, con prenotazione obbligatoria, e prevede la proiezione di un film o un documentario, seguita da un dialogo con i creatori e dalla presentazione di una masterclass che si terrà nei mesi successivi. 🔗 Leggi su Funweek.it