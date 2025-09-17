Magnino Il livello della rosa si è alzato tanto

È da quattro anni e mezzo una delle certezze di questo Modena. Passano le gestioni tecniche, ma Luca Magnino resta, e il suo recente rinnovo di contratto fino al 2027 dà ancora più lustro alla sua fedeltà ai colori gialloblù. Il centrocampista friulano ieri ha parlato alla stampa alla fine dell’allenamento a porte aperte che la squadra di Sottil ha svolto al campo Zelocchi. "Sono molto contento di avere prolungato per un altro anno, ringrazio di questo la società, il direttore e tutti quelli che mi hanno dimostrato quella fiducia che non vedo l’ora di ripagare. Sono uno di quelli che è qui da più tempo e voglio aiutare tutti i nuovi, specialmente i giovani, ad integrarsi il più possibile in una città e una società che danno sempre tanto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

