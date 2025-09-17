Magliana ex scuola 8 marzo | sul tavolo di Piantedosi la richiesta di sgombero

Il censimento avvenuto lo scorso aprile, nei locali dell'ex scuola 8 marzo, non ha sortito effetti evidenti. L'edificio di via dell'Impruneta continua ad essere occupato sebbene sia considerato inagibile.L'interpellanza inviata al ministro PiantedosiA sollecitare un intervento ha provveduto il.

