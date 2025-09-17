Magaldi, operativa a Salerno la prima batteria a sabbia d’Italia.

“A Buccino, in provincia di Salerno, è stata inaugurata, ed è operativa, la prima batteria a sabbia d’Italia: è il frutto di un lungo lavoro realizzato da Magaldi, azienda salernitana, con Enel e con la collaborazione tecnica della Università Federico II di Napoli rappresentata dal professore Piero Salatino e del Cnr con il ricercatore Roberto Solimene. Un traguardo importante perché il nuovo sistema di accumulo di energia rappresenta una vera opportunità per decarbonizzare l’industria. “Ci lavoriamo da più di ottant’anni, ora possiamo muovere i primi passi”, con una battuta così ha commentato i risultati ottenuti Mario Magaldi, presidente del gruppo omonimo che porta avanti insieme ai tre figli, inventore per tradizione familiare e soprattutto l’ideatore della batteria al silicio (sabbia comune). 🔗 Leggi su Ildenaro.it