© Notizie.virgilio.it - Mafia a Caltanissetta, 15 arresti: scoperti droni per portare droga in carcere e il sistema 'salvadanaio'

Maxi-operazione dei Carabinieri a Caltanissetta : 15 arresti per traffico di droga e armi. Droni usati per rifornire i detenuti nelle carceri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

In questa notizia si parla di: mafia - caltanissetta

Mafia-appalti, anche Giuseppe Pignatone sentito per 12 ore dai magistrati di Caltanissetta

Caltanissetta. Mafia e droga, giudizio immediato per 8 indagati - facebook.com Vai su Facebook

Mafia, droga e telefonini in carcere con i droni: 15 arresti a Gela; Operazione “The Wall”: 15 arresti a Caltanissetta, smantellata rete di droga legata al clan Rinzivillo; Caltanissetta, “The Wall”: 15 misure cautelari per droga e mafia.

Mafia, armi e droga a Gela: blitz dei carabinieri con 15 arresti -VIDEO - L’operazione “The Wall” è stata avviata nel maggio 2024 sulla scia di un’altra inchiesta, denominata “Antiqua”, che a maggio 2024 aveva portato all’arresto di 9 persone, indagate per associazione ... Si legge su livesicilia.it

Mafia e droga, telefonini nelle carceri coi droni, 15 arresti - Traffico di droga, porto abusivo di armi e munizioni, con l'aggravante di aver favorito la famiglia mafiosa Rinzivillo di Gela. Come scrive msn.com